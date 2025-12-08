Дональду Трампу напомнили о судьбе нобелевского лауреата Алеся Беляцкого 8.12.2025, 11:49

Белорусские активисты провели пикет перед Белым домом.

6 декабря в Вашингтоне перед Белым домом волонтеры могилевской команды правозащитного центра «Вясна» MAYDAY и белорусские активисты провели пикет в поддержку Алеся Беляцкого.

Во время пикета участники призвали президента США Дональда Трампа приложить усилия к освобождению нобелевского лауреата премии мира.

«Мы знаем, что Соединенные Штаты за последний год достигли определенных успехов в вопросе освобождения политических заключенных в Беларуси. Пикетом мы хотели напомнить об Алесе Беляцком, основателе и руководителе ПЦ «Вясна», который по политическим причинам до сих пор содержится под стражей за свою правозащитную деятельность. Мы надеемся, что администрация Трампа сделает все возможное, чтобы лауреат Нобелевской премии как можно скорее оказался на свободе», – приводит слова одного из участников пикета MAYDAY.TEAM.

Правозащитники напоминают, что в июле этого года бывшие беларусские политзаключенные-правозащитники направили через представителя американского президента Джона Коула обращение к Дональду Трампу, чтобы он приложил усилия по освобождению Алеся Беляцкого.

Как известно, 11 сентября белорусский режим выпустил 51 политзаключенного, но Алеся Беляцкого среди них не было.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com