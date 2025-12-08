В Турции произошло землетрясение 8.12.2025, 11:55

1,714

Эпицентр пришелся на курортный город Анталия.

На средиземноморском побережье Турции, в курортном городе Анталия, произошло землетрясение.

Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в районе Коньялты в Анталии 8 декабря в 03:31 по местному времени.

Эпицентр находился на глубине 20,75 км. Толчки ощущались в соседних районах, в частности в Лимане, Бельдиби, Гёкдере, Сычан Адасы, Хисанчандыр.

По предварительным данным, землетрясение не нанесло никакого ущерба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com