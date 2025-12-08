закрыть
8 декабря 2025, понедельник
В Турции произошло землетрясение

  • 8.12.2025, 11:55
  • 1,714
В Турции произошло землетрясение

Эпицентр пришелся на курортный город Анталия.

На средиземноморском побережье Турции, в курортном городе Анталия, произошло землетрясение.

Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в районе Коньялты в Анталии 8 декабря в 03:31 по местному времени.

Эпицентр находился на глубине 20,75 км. Толчки ощущались в соседних районах, в частности в Лимане, Бельдиби, Гёкдере, Сычан Адасы, Хисанчандыр.

По предварительным данным, землетрясение не нанесло никакого ущерба.

