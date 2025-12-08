В Турции произошло землетрясение
8.12.2025, 11:55
- 1,714
Эпицентр пришелся на курортный город Анталия.
На средиземноморском побережье Турции, в курортном городе Анталия, произошло землетрясение.
Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в районе Коньялты в Анталии 8 декабря в 03:31 по местному времени.
Эпицентр находился на глубине 20,75 км. Толчки ощущались в соседних районах, в частности в Лимане, Бельдиби, Гёкдере, Сычан Адасы, Хисанчандыр.
По предварительным данным, землетрясение не нанесло никакого ущерба.