Режим скрывает атаки российских дронов по Беларуси

Режим скрывает атаки российских дронов по Беларуси3
- 8.12.2025, 11:58
- 1,988
Только в Брестской области упало более 40 беспилотников — часть была начинена взрывчаткой.
В Брестском облисполкоме на днях прошло координационное совещание, посвященное «возросшим рискам, вызовам и угрозам для национальной безопасности, связанным с проведением на территории Украины СВО».
BELPOL получил в распоряжение документ, который позволяет увидеть реальную картину происходящего — и она вызывает серьезные вопросы к действиям беларуского режима.
42 падения за год и взрывчатка на борту
Согласно документу, начиная с 2025 года, на территории Брестской области зафиксировано 42 случая падения БПЛА, а также их составных частей. Особенно тревожит то, что три из этих БПЛА были снаряжены взрывчатыми веществами:
один беспилотник сдетонировал при падении,
два были обезврежены саперами путем контролируемого подрыва.
Происхождение БПЛА установлено следствием
Документ также подтверждает: материалы проверок по фактам обнаружения БПЛА находятся на рассмотрении в Управлении Следственного комитета по Брестской области.
На 01.12.2025 по 27 материалам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК — то есть за отсутствием состава преступления.
Подобное решение следствие могло вынести только в том случае, если принадлежность БПЛА к вооруженным силам России была точно установлена.
Несмотря на прямую угрозу безопасности граждан, режим не предъявляет России никаких претензий и делает все, чтобы эта информация не стала публичной.
Подход к расследованию подобных происшествий показывает, что даже чрезвычайные ситуации, которые потенциально могли привести к гибели людей, будут скрываться. Распространение информации, имеющей общественную значимость, пресекается любой ценой.
По данным BELPOL, масштабы падений БПЛА на Гомельском направлении могут быть еще больше, что делает проблему системной.