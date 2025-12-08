закрыть
Срезавший кожу с жены россиянин ушел на войну с Украиной

5
  • 8.12.2025, 12:01
  • 3,968
Срезавший кожу с жены россиянин ушел на войну с Украиной
Рафис Хузин

Убийца заключил контракт с Минобороны России.

Житель Березовского (Свердловская область), который расправился с женой и срезал с нее кожу, заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Рафис Хузин не стал дожидаться решения суда по делу и отправился на войну в Украину.

Все произошло 17 октября в частном доме на улице Героев Труда. По версии следствия, женщина вернулась домой и раскритиковала мужа за то, что он не приготовил суп. Мужчина взбесился, схватил нож и ударил им супругу, а затем срезал с нее кожу и попытался расчленить. Когда у злоумышленника не получилось это сделать, он спрятал тело в сарае.

Через пять дней Хузин сам пришел в полицию и во всем сознался. На время расследования его поместили под стражу.

