8 декабря 2025, понедельник, 12:58
Королева красоты из Бразилии стала монахиней

4
  • 8.12.2025, 12:06
  • 2,694
Королева красоты из Бразилии стала монахиней

Камила Родригес Кардозу отказалась от модельного бизнеса.

Победительница молодежного конкурса красоты в Бразилии стала католической монахиней. Об этом пишет Newsroom Panama.

Камила Родригес Кардозу выиграла конкурс «Мисс Континент» в 18 лет. Королева красоты считалась претенденткой на участие в «Мисс Бразилия» и «Мисс Вселенная», ей предлагали модельные контракты, приглашали в шоу-бизнес, однако она внезапно ушла из гламурной индустрии.

Девушка решила посвятить свою жизнь служению Богу. Она объяснила, что уверовала в девять лет, когда не стало ее отца. Выиграв конкурс красоты, Кардозу поняла, что это не дарует ей душевного спокойствия, и решила отказаться от этого пути.

Сейчас девушке 21 год. Она живет в монастыре под именем Ева и обучает детей, живущих в трущобах. Она призналась, что продолжает получать предложения руки и сердца, но не рассматривает их всерьез. Теперь ее жизнь принадлежит только Богу.

