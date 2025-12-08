В Госдепе США хотят создать отдел по противодействию российскому влиянию 5 8.12.2025, 12:08

Фото: AP

Подробности.

Законодатели США хотят создать в Госдепе отдел, который будет заниматься противодействием российскому влиянию. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на нынешний финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA).

Конгрессмены хотят обязать госсекретаря создать подразделение, которое будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, являющихся союзниками или партнерами Вашингтона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com