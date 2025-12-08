В Госдепе США хотят создать отдел по противодействию российскому влиянию

В Госдепе США хотят создать отдел по противодействию российскому влиянию5
Подробности.
Законодатели США хотят создать в Госдепе отдел, который будет заниматься противодействием российскому влиянию. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на нынешний финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA).
Конгрессмены хотят обязать госсекретаря создать подразделение, которое будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, являющихся союзниками или партнерами Вашингтона.