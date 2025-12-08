закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 12:58
В Госдепе США хотят создать отдел по противодействию российскому влиянию

  8.12.2025, 12:08
В Госдепе США хотят создать отдел по противодействию российскому влиянию
Законодатели США хотят создать в Госдепе отдел, который будет заниматься противодействием российскому влиянию. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на нынешний финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA).

Конгрессмены хотят обязать госсекретаря создать подразделение, которое будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, являющихся союзниками или партнерами Вашингтона.

