ЕС выделит €30 млн помощи белорусам 2 8.12.2025, 12:17

Средства направят на помощь политзаключенным, правозащитникам и независимым журналистам.

Евросоюз выделит 30 млн евро на поддержку гражданского общества в 2026 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на конференции в Европейском парламенте «Беларусь: закладывая основы для демократических перемен». Она подчеркнула, что помощь политзаключенным и их семьям остается приоритетом, сообщает «Зеркало».

В своем выступлении Марта Кос поблагодарила беларусов за их стойкость и веру в демократические ценности, несмотря на продолжающиеся репрессии.

— Вы вдохновляете всех, кто верит в свободу и демократию. И мы верим, — обратилась Кос к представителям демсил Беларуси, которые участвуют в конференции. — С 2020 года Беларусь все глубже погружается в авторитаризм. Оппозиционные партии запрещены, их лидеры брошены в тюрьмы или вынуждены уехать. Гражданское общество уничтожено.

Еврокомиссар напомнила, что с 2020 года Евросоюз оказывает всестороннюю помощь беларусам, пострадавшим от действий режима Лукашенко. По словам Кос, ЕС поддержал тысячи активистов, правозащитников и простых граждан, решившихся на протест.

— Мы предоставили юридическую и медицинскую помощь для более чем 7500 человек, стипендии для более чем 3500 студентов и поддержали тысячи бизнесов в изгнании, — перечислила Кос результаты работы европейских программ.

Главной новостью выступления стало объявление о новом транше финансовой помощи.

— Я горжусь тем, что могу объявить сегодня: ЕС предоставит дополнительные 30 млн евро помощи народу Беларуси в следующем году. Это доведет нашу общую поддержку с момента украденных выборов до более чем 200 млн евро, — заявила еврокомиссар.

Эти средства, по словам Кос, пойдут на поддержку правозащитников, помощь жертвам репрессий, а также на содействие независимым журналистам и гражданскому обществу, которые продолжают свою работу, несмотря на давление.

Особое внимание в своей речи Марта Кос уделила теме политзаключенных. Она отметила, что более 1200 человек по-прежнему находятся за решеткой по политическим мотивам. Многие из них лишены связи с внешним миром и своими семьями.

— Каждая неделя приносит новые политически мотивированные приговоры, иногда просто за пост в социальных сетях, — констатировала еврокомиссар. — Мы продолжим оказывать давление на режим, твердо поддерживая народ Беларуси. И мы продолжим требовать ответственности за преступления, совершенные режимом. Именно поэтому мы поддерживаем Международную платформу для привлечения виновных к ответственности.

Кос заверила, что Евросоюз не отступит от поддержки демократических устремлений беларусов, так же как сами беларусы не отступают, несмотря на тяжелейшие условия.

— Борьба за свободу и демократию — это борьба, которую многие европейцы выиграли до вас. И я знаю, что вы тоже это сделаете, — сказала Марта Кос в завершение своего выступления. — Вы можете рассчитывать на Европейский союз, на мое личное участие до того времени, пока у нас не будет демократической Беларуси.

