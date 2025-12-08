«Белавиа» ввела новую услугу на рейсах 8.12.2025, 12:31

Фото: Charter97.org

Появилась возможность заказать дополнительное питание.

Компания «Белавиа» ввела новую услугу на рейсах, связанную с питанием, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, в «Белавиа» появилась возможность заказать дополнительное питание на рейс. Чтобы получить сет на борту, пассажирам нужно заранее заказать выпечку или горячие блюда.

На данный момент дополнительное питание на рейсах «Белавиа» доступно в нескольких позициях: два сета из пирожков, картофельные ньокки с курицей, сливочным соусом и пармезаном и творожная запеканка с консервированным персиком.

Пирожки, к слову, подают в таких вариантах: пирожок с лососем и брокколи, пирожок с капустой, морковью и яйцом, пирожок с вишней в одном сете. И пирожок с картофелем, пирожок с запеченными овощами и курицей и пирожок с яблоком - в другом.

– Услуга доступна на всех рейсах, вылетающих из Минска, - уточнили в пресс-службе.

Оформляется дополнительное питание на сайте при покупке билета или в разделе «Статус бронирования». Также еду можно заказать на рейс в офисах продаж «Белавиа» и у агентов, но не позднее, чем за 25 часов до вылета рейса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com