«Белавиа» ввела новую услугу на рейсах
- 8.12.2025, 12:31
Появилась возможность заказать дополнительное питание.
Компания «Белавиа» ввела новую услугу на рейсах, связанную с питанием, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Так, в «Белавиа» появилась возможность заказать дополнительное питание на рейс. Чтобы получить сет на борту, пассажирам нужно заранее заказать выпечку или горячие блюда.
На данный момент дополнительное питание на рейсах «Белавиа» доступно в нескольких позициях: два сета из пирожков, картофельные ньокки с курицей, сливочным соусом и пармезаном и творожная запеканка с консервированным персиком.
Пирожки, к слову, подают в таких вариантах: пирожок с лососем и брокколи, пирожок с капустой, морковью и яйцом, пирожок с вишней в одном сете. И пирожок с картофелем, пирожок с запеченными овощами и курицей и пирожок с яблоком - в другом.
– Услуга доступна на всех рейсах, вылетающих из Минска, - уточнили в пресс-службе.
Оформляется дополнительное питание на сайте при покупке билета или в разделе «Статус бронирования». Также еду можно заказать на рейс в офисах продаж «Белавиа» и у агентов, но не позднее, чем за 25 часов до вылета рейса.