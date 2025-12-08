19FortyFive: Российский истребитель МиГ-35 — это катастрофа
- 8.12.2025, 12:36
Эти самолеты никто не хочет покупать.
Российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 — это катастрофа, пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.
Автор пишет, что МиГ-35 должен был стать российским ответом поколения 4++ на западные истребители F-16, F-15EX и даже стелс-самолеты, однако вместо этого «из-за санкций, низкой топливной эффективности, неудовлетворительных датчиков и неопределенностью в решаемых задачах остался в подвешенном состоянии».
«Предполагается, что в активной эксплуатации находится менее десяти самолетов, объемы производства сокращены, а экспорт практически отсутствует, поскольку такие страны, как Египет и Индия, смотрят в сторону других государств», — говорится в публикации.
Иствуд пишет, что МиГ-35 является своеобразным мостом между поколениями боевой авиации, однако иностранные покупатели все равно не впечатлились им.