19FortyFive: Российский истребитель МиГ-35 — это катастрофа 8.12.2025, 12:36

МиГ-35

Фото: Creative Commons

Эти самолеты никто не хочет покупать.

Российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 — это катастрофа, пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор пишет, что МиГ-35 должен был стать российским ответом поколения 4++ на западные истребители F-16, F-15EX и даже стелс-самолеты, однако вместо этого «из-за санкций, низкой топливной эффективности, неудовлетворительных датчиков и неопределенностью в решаемых задачах остался в подвешенном состоянии».

«Предполагается, что в активной эксплуатации находится менее десяти самолетов, объемы производства сокращены, а экспорт практически отсутствует, поскольку такие страны, как Египет и Индия, смотрят в сторону других государств», — говорится в публикации.

Иствуд пишет, что МиГ-35 является своеобразным мостом между поколениями боевой авиации, однако иностранные покупатели все равно не впечатлились им.

