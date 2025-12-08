Что развитым странам делать с мигрантами Кеннет Рогофф

8.12.2025, 12:48

В современной политике главной линией разлома стала иммиграция.

Тем временем, базовая экономическая ситуация поразительно проста. Большинство развитых стран быстро стареют, и этот демографический упадок ведёт к сокращению рабочей силы. Автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) отчасти могут облегчить проблему, но с их помощью нельзя удовлетворить быстро растущую потребность в работниках, оказывающих услуги ухода (медицинские и для престарелых), или заменить педагогов, сантехников и бесчисленное количество других людей, чья работу по-прежнему определяет незаменимый человеческий фактор.

В развивающихся странах, наоборот, предложение рабочей силы огромное, а хороших рабочих мест, чтобы ее впитать, не хватает. По прогнозам, в одной только Африке в ближайшую четверть века трудоспособное население пополнят более 600 млн человек. А в глобальных масштабах эта цифра приближается к миллиарду.

В результате хроническая безработица среди молодежи, несомненно, станет топливом политической нестабильности и гражданских конфликтов во многих странах с низкими доходами. Эти проблемы усугубляются изменением климата, которое, как ожидается, сильнее всего ударит по развивающимся странам и ускорит миграционные потоки в богатые страны.

Экономисты давно доказывают, что ослабление ограничений на международную мобильность приносит огромные выгоды и странам назначения, и странам происхождения. Но по яростной борьбе с иммиграцией, охватившей сейчас развитые страны, этого не скажешь. В Германии решение Ангелы Меркель принять миллион сирийских беженцев в 2015 году стало, пожалуй, самой непопулярной мерой за 16 лет её пребывания на посту канцлера, каким бы морально смелым оно ни казалось в то время. Недовольство ростом численности мигрантов стало одной из главных причин решения Британии выйти из Евросоюза в 2016 году. А в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан выстроил свой политический бренд на платформе жёсткой борьбы с иммиграцией, став путеводной звездой для крайне правых провокаторов, подобных Такеру Карлсону.

Траектория США в течение последних десяти лет вызывает особую тревогу. Способность этой страны привлекать амбициозных людей со всего мира исторически является одной из её главных сильных сторон, способствуя росту экономики, инновациям и бурной культурной жизни. В частности, университеты США играют роль магнита для глобальных талантливых кадров, привлекая ярких студентов, которые приезжают не только за качественным (хотя и очень дорогим) образованием, но для выстраивания жизни и карьеры в США. Этот подход принёс щедрую отдачу: почти половина всех компаний из списка Fortune 500 были основаны иммигрантами или их детьми.

Но теперь этот фундамент американского динамизма оказался под угрозой разрушения. Администрация президента США Дональда Трампа фактически закрыла границу и устроила публичный спектакль с рейдами и депортациями, проводимыми Иммиграционной и таможенной полицией (ICE), якобы чтобы покончить с так называемой политикой «открытых границ» бывшего президента Джо Байдена.

Шокирующие кадры депортации венесуэльских мигрантов, обвинённых в связях с бандами гангстеров, в печально знаменитый Центр содержания террористов в Сальвадоре (где они, как сообщается, подвергались жестокому и бесчеловечному обращению), возможно, способствовали последующему снижению числа нелегальных пересечений границы. Но этот театр жестокости охладил и легальную иммиграцию, отпугнув многих квалифицированных и амбициозных людей, которые давно играют роль базы для инноваций и роста экономики в США.

Особенно деструктивными стали репрессии администрации Трампа против иностранных студентов. В одном широко известном случае 19-летнюю студентку Бэбсон-колледжа, которая приехала в США из Гондураса в возрасте семи лет, выдернули из очереди на досмотр в бостонском аэропорту Логана. В итоге она не полетела домой в Техас, как планировалось, а была задержана, отправлена в центр ICE, а затем, вопреки постановлению федерального суда о запрете её высылки из штата Массачусетс, депортирована в Гондурас — и разлучена с родителями, которые остались в США.

Да, политика времён Байдена спровоцировала всплеск нелегальной иммиграции, одновременно сузив легальные пути въезда в страну, приносящие пользу экономике. В период с 2020 по 2024 год в США прибыли примерно 11 млн иммигрантов, а учитывая большое число тех, кто пересёк неконтролируемые участки южной границы, реальная цифра может быть гораздо выше. Подходы Байдена были, конечно, реакцией на ограничения, введённые Трампом во время его первого срока, что показывает, насколько сильно иммиграционная политика США колеблется между крайностями, а не образует последовательную стратегию.

Учитывая глубокие разногласия и отсутствие функциональности в Вашингтоне, шансы Конгресса одобрить иммиграционную реформу при поддержке обеих партий исчезающе малы. Схожая динамика наблюдается во многих развитых странах мира: Германия, Франция и Великобритания затрудняются интегрировать намного меньшее количество иммигрантов, чьи культурные традиции заметно отличаются от традиций большинства местных уроженцев.

На этом мрачном фоне экономические аргументы в пользу иммиграции выглядят как никогда убедительно. Более того, новое исследование показывает, что негативные последствия для роста экономики из-за антииммиграционной политики Трампа со временем превысят издержки, связанные с его пошлинами и другими торговыми барьерами. Если нынешние политические тенденции сохранятся, разрыв между базовой экономикой и политическими решения будет только расти, оставив развитые страны совершенно не подготовленными к грядущим трудностям.

Кеннет Рогофф, Project Syndicate

