ЕС готов обеспечить кредит Украине за счет активов России 8.12.2025, 12:59

1,180

€115 млрд пойдут на развитие оборонной промышленности Украины.

Страны Европейского союза будут вынуждены взять на себя индивидуальные финансовые гарантии на сумму до €210 млрд для обеспечения крупного кредита Украине под замороженные российские активы. Об этом сообщают источники в ЕС, ознакомившиеся с документами Еврокомиссии. Наибольшая нагрузка ляжет на Германию — до €52 млрд, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Еврокомиссия ранее предложила схему «репарационного займа» на €165 млрд, основанного на стоимости замороженных российских активов. Около €185 млрд из них находятся под управлением бельгийского депозитария Euroclear, еще €25 млрд — в частных банках ЕС. Однако для запуска механизма странам необходимо предоставить финансовые гарантии пропорционально их доле в экономике союза.

Проект столкнулся с сопротивлением внутри ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер опасается, что именно его стране в случае юридических рисков придется возвращать средства России. Дополнительные сложности создает позиция Венгрии, которая уже заблокировала выпуск нового общеевропейского долга для помощи Киеву.

Германия подтвердила готовность обеспечить 25% всех гарантий. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что риски должны быть распределены равномерно между всеми государствами ЕС.

Согласно плану ЕС, €115 млрд пойдут на развитие оборонной промышленности Украины, €50 млрд — на покрытие бюджетных расходов, а еще €45 млрд — на погашение кредита G7. Выплаты предполагается осуществлять шестью траншами в течение года. Еврокомиссия также обещает усиленный контроль за расходованием средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com