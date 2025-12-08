закрыть
8 декабря 2025, понедельник
В Беларуси пройдет репетиция ЦЭ

  • 8.12.2025, 13:07
В Беларуси пройдет репетиция ЦЭ

Дата уже известна.

Выпускникам в Беларуси уже можно готовиться – известна дата ближайшего экзамена. Правда, он будет репетиционный, пишет РИКЗ.

Он будет доступен для всех выпускников 11-х классов, которые в 2026-м планируют сдавать централизованный экзамен (ЦЭ).

Репетиция ЦЭ даст абитуриентам возможность понять, как будет проходить ЦЭ, оценить свой уровень знаний по выбранному предмету и научиться правильно распределять время на экзамене.

Регистрация пройдет с 12 по 17 декабря 2025 года (включительно), а сам экзамен назначен на 31 января 2026-го.

«Регистрацию участников РЦЭ в системе регистрации осуществляет пункт проведения РЦЭ совместно с комиссиями учреждений общего среднего образования», – уточнили в РИКЗ.

