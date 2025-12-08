закрыть
8 декабря 2025, понедельник
Таиланд отказался от переговоров с Камбоджей

  • 8.12.2025, 13:12
  • 1,090
Фото: Getty Images

Страны возобновили военные действия.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун отказался от переговоров с Камбоджей по урегулированию ситуации на границе двух стран. Его слова приводит газета The Nation.

«Наш ответ — это не сигнал. Это мера, призванная ясно показать, что они не должны угрожать суверенитету Таиланда. С этого момента никаких переговоров не будет. Если мы хотим прекратить боевые действия, Камбоджа должна следовать курсу, установленному Таиландом», — сказал премьер Таиланда.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.

Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

