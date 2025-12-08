В Беларуси хотят отказаться от налички и пластика? 3 8.12.2025, 13:17

2,122

Возможно ли это?

Пластиковые карты и наличные деньги по-прежнему пользуются популярностью при оплате. Как скоро их вытеснят цифровые сервисы, рассказал председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков, пишет Myfin.

По его словам, в Беларусь активно проникают серьезные достижения в области цифровых банковских продуктов и сервисов.

Однако встает другой вопрос: насколько эти решения удобнее нынешних? И здесь есть о чем поразмышлять.

«Если продукт позволяет удовлетворять потребности, если он удобен, комфортен и безопасен – его будут выбирать. И не всегда это цифровые решения», – заявил Дубков.

Подводят интернет и связь

Основная проблема, с которой могут столкнуться любители новейших технологий – качество мобильной связи и мобильного интернета.

«В силу ряда причин – возросшего количества потребителей, санкционного давления, перехода на новые технологические решения – к качеству связи и интернета возникают вопросы», – отмечает банкир.

Поэтому цифровые продукты не всегда срабатывают как нужно. И повлиять на это не могут ни сами потребители, ни создатели сервисов.

Из-за этого продукты, завязанные только на цифровые решения, подвергаются дополнительным рискам, и ни потребители, ни продавцы сервисов не могут на это повлиять.

Впрочем, с этим сталкиваются не только в Беларуси, но и в более развитых странах. В США до сих пор бумажные чеки, а в Германии большая доля наличных в обороте.

«Инновации всегда должны быть обоснованы. Если модернизировать ради модернизации – это просто проедание бюджета», – подчеркнул Дубков.

Поэтому в краткосрочном периоде пластик и наличные деньги никуда не денутся. Конечно, со временем их доля уменьшиться, но это не быстрый процесс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com