В Беларуси хотят отказаться от налички и пластика?3
- 8.12.2025, 13:17
Возможно ли это?
Пластиковые карты и наличные деньги по-прежнему пользуются популярностью при оплате. Как скоро их вытеснят цифровые сервисы, рассказал председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков, пишет Myfin.
По его словам, в Беларусь активно проникают серьезные достижения в области цифровых банковских продуктов и сервисов.
Однако встает другой вопрос: насколько эти решения удобнее нынешних? И здесь есть о чем поразмышлять.
«Если продукт позволяет удовлетворять потребности, если он удобен, комфортен и безопасен – его будут выбирать. И не всегда это цифровые решения», – заявил Дубков.
Подводят интернет и связь
Основная проблема, с которой могут столкнуться любители новейших технологий – качество мобильной связи и мобильного интернета.
«В силу ряда причин – возросшего количества потребителей, санкционного давления, перехода на новые технологические решения – к качеству связи и интернета возникают вопросы», – отмечает банкир.
Поэтому цифровые продукты не всегда срабатывают как нужно. И повлиять на это не могут ни сами потребители, ни создатели сервисов.
Из-за этого продукты, завязанные только на цифровые решения, подвергаются дополнительным рискам, и ни потребители, ни продавцы сервисов не могут на это повлиять.
Впрочем, с этим сталкиваются не только в Беларуси, но и в более развитых странах. В США до сих пор бумажные чеки, а в Германии большая доля наличных в обороте.
«Инновации всегда должны быть обоснованы. Если модернизировать ради модернизации – это просто проедание бюджета», – подчеркнул Дубков.
Поэтому в краткосрочном периоде пластик и наличные деньги никуда не денутся. Конечно, со временем их доля уменьшиться, но это не быстрый процесс.