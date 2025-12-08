T-90M: российский танк, отправленный на убой в Украину 8.12.2025, 13:36

Он не может противопоставить ничего западным ракетам и украинским дронам.

Россия продолжает наращивать производство своего самого современного серийного танка Т-90М «Прорыв-3», несмотря на значительные потери этой техники в войне против Украины. Об этом сообщают западные аналитики и открытые источники, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Т-90М — глубоко модернизированная версия советского Т-72 с новой сварной башней, динамической защитой «Реликт», усовершенствованной оптикой, системой управления огнем и 125-мм пушкой, способной применять современные бронебойные снаряды и управляемые ракеты. Сегодня именно этот танк составляет основу российских бронетанковых сил на фронте.

Однако в условиях современной войны машина сталкивается с серьезными угрозами. Украинская армия массово уничтожает Т-90М западными противотанковыми ракетами и ударными дронами. По данным визуально подтвержденных потерь, с начала полномасштабных боевых действий уничтожено не менее 130 таких танков.

В ответ Москва резко ускорила выпуск Т-90М на заводе «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. По оценкам аналитиков, предприятие перешло на круглосуточный режим работы и может производить несколько сотен танков в год — значительно больше, чем в 2022 году. При этом санкции осложняют доступ к электронике и оптике, что вынуждает российскую промышленность жертвовать качеством ради объемов.

Т-90М активно используется для штурма укрепленных позиций, но уязвим для современных средств поражения. Российские военные пытаются усилить защиту танков средствами радиоэлектронной борьбы против дронов, однако эффективность этих мер остается ограниченной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com