8 декабря 2025, понедельник, 13:47
  • 8.12.2025, 13:36
T-90M: российский танк, отправленный на убой в Украину

Он не может противопоставить ничего западным ракетам и украинским дронам.

Россия продолжает наращивать производство своего самого современного серийного танка Т-90М «Прорыв-3», несмотря на значительные потери этой техники в войне против Украины. Об этом сообщают западные аналитики и открытые источники, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Т-90М — глубоко модернизированная версия советского Т-72 с новой сварной башней, динамической защитой «Реликт», усовершенствованной оптикой, системой управления огнем и 125-мм пушкой, способной применять современные бронебойные снаряды и управляемые ракеты. Сегодня именно этот танк составляет основу российских бронетанковых сил на фронте.

Однако в условиях современной войны машина сталкивается с серьезными угрозами. Украинская армия массово уничтожает Т-90М западными противотанковыми ракетами и ударными дронами. По данным визуально подтвержденных потерь, с начала полномасштабных боевых действий уничтожено не менее 130 таких танков.

В ответ Москва резко ускорила выпуск Т-90М на заводе «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. По оценкам аналитиков, предприятие перешло на круглосуточный режим работы и может производить несколько сотен танков в год — значительно больше, чем в 2022 году. При этом санкции осложняют доступ к электронике и оптике, что вынуждает российскую промышленность жертвовать качеством ради объемов.

Т-90М активно используется для штурма укрепленных позиций, но уязвим для современных средств поражения. Российские военные пытаются усилить защиту танков средствами радиоэлектронной борьбы против дронов, однако эффективность этих мер остается ограниченной.

