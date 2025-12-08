Нидерланды выделяют дополнительные 700 млн евро на поддержку Украины 3 8.12.2025, 13:48

Средства перераспределили из оборонных и дипломатических фондов.

ходящее в отставку правительство Нидерландов выделяет дополнительные 700 миллионов евро на поддержку Украины на следующий год, пишет NOS.

Выделение дополнительных средств для Украины стало возможным, поскольку другие министерства не смогут их потратить до конца этого года.

Средства для Украины будут взяты, среди прочего, из Фонда бюджета на оборонное оборудование и бюджета Министерства иностранных дел, где проекты были отложены.

Нидерланды ежегодно выделяют Украине около 3,5 миллиарда евро помощи. Но в этом году уже потрачено 2 миллиарда из бюджета на следующий год. Поэтому альянс «Зеленые левые – Партия труда» выступил с предложением пополнить бюджет на 2026 год.

Решение о 700 млн евро в поддержку Украины приняли как реакцию на это предложение.

В начале следующего года правительство рассмотрит вопрос о том, откуда взять остальные деньги.

При этом в письме к парламенту министры обороны, финансов и иностранных дел также предупреждают, что в следующем году будет сложно найти дополнительные средства в бюджете: «Финансовая реальность такова, что в следующем году мы столкнемся с ограничениями».

В конце ноября во время дебатов уходящий в отставку премьер-министр Дик Схооф заявил, что не видит смысла выделять дополнительные миллиарды для Украины уже сейчас.

Он считает, что другие страны, особенно южноевропейские, должны усилить свою поддержку.

Это вызвало недовольство в парламенте. Кабинету министров ввернули, что он правит с бухгалтерским подходом.

Схооф назвал этот термин «совершенно неуместным», в частности потому, что Нидерланды оказывают Украине значительную помощь. Однако под давлением большинства в парламенте премьер-министр уступил и пообещал изучить возможность выполнения этого предложения, но при этом остался при своем мнении, что сейчас не подходящий момент.

