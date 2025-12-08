Марыля Родович отмечает 80-летний юбилей 2 8.12.2025, 13:54

1,450

Марыля Родович

Фото: Adam Warżawa / PAP

Звезда польской эстрады неоднократно выступала в Беларуси.

Марыля Родович — одна из самых больших звезд польской музыкальной сцены. За ее жизнью уже много лет наблюдает вся Польша, а ее хиты напевают поклонники всех возрастов. Сегодня харизматичная певица празднует день рождения. Fakt вспоминает самые важные моменты ее впечатляющей карьеры.

Семья отца Марыли Родович происходила из Вильно, там у них была своя аптека «Под лебедем». После войны родители певицы переехали в Зелену-Гуру, где и родилась Мария Антонина Родович.

Отец Марыли Родович принадлежал к местной элите, был президентом города и директором первого польского лицея. В 1948 году коммунистические власти посадили его в тюрьму, он пробыл в заключении до 1956 года.

Первую пластинку Марыля Родович выпустила ровно 51 год назад — в 1970 году. С тех пор она создала бесчисленное количество хитов, дала десятки тысяч концертов и до сих пор остается очень активной в профессии. Ее дискографию на данный момент завершает альбом «Ach, świecie…», вышедший в 2017 году.

Марыля никогда не боялась экспериментировать с музыкальными стилями. В свое время она особенно увлекалась роком и фолком, а также не побоялась попробовать себя в жанре поэзии под музыку. Более ста текстов для нее написала Агнешка Осецкая, а два произведения специально для нее создал Чеслав Немeн.

Мало кто знает, что настоящее имя Марыли Родович — Мария. Откуда же появилось имя Марыля? Раньше Maryla было естественным уменьшительным, производным именно от имени Maria. Сегодня же так называют детей как самостоятельным, отдельным именем.

Несмотря на то, что все знают певицу по ее сценическому псевдониму, звезда никогда не решалась изменить своё официальное имя. Одна из ее автобиографий поэтому называется «Maryla. Życie Marii Antoniny» («Марылa. Жизнь Марии Антонины»).

