8 декабря 2025, понедельник, 14:44
Белорусский тренер Ромащенко уволен из «Урала»

  • 8.12.2025, 14:11
Мирослав Ромащенко

Год назад этот российский клуб убрал Гончаренко.

Руководство клуба из Екатеринбурга попрощалось с 51-летним Мирославом Ромащенко, известным по выступлению за сборную Беларуси по футболу, пишет smartpress.by.

Об этом сообщила пресс-служба «Урала». Утверждается, что достигнута договоренность о прекращении трудовых отношений по взаимному согласию.

Интересно, что «Урал» второй раз по ходу сезона сменил главного тренера, причем для этого не было видимых оснований. После четырех туров в Екатеринбурге завершили сотрудничество с Федором Щербаченко, когда команда занимала первое место в таблице второго дивизиона России. Сейчас же «Урал» также входил в лидирующую группу. С Ромащенко клуб был вторым и претендовал на повышение в классе. Из российской премьер-лиги, напомним, «Урал» вылетел летом 2024 года, когда с ним работал другой белорус - Виктор Гончаренко.

