80-летняя Шер собирается замуж за 39-летнего бойфренда

Таблоиды пишут о возможной свадьбе певицы с Александром Эдвардсом.

Американская певица Шер может снова пойти под венец — по крайней мере такие слухи ходят накануне ее 80-летия, которое она будет праздновать в мае. По данным британского издания Mirror, артистка якобы планирует жениться на своем 39-летнем бойфренде Александре «AE» Эдвардсе.

«Шер совсем не волнует их 40-летняя разница в возрасте, и оба готовы узаконить отношения», — цитирует издание источник. По словам инсайдера, певица считает свой юбилей «идеальным моментом, чтобы поставить точку в вопросе и официально стать супругами». Впрочем, представитель Чер в комментарии Page Six опроверг эти утверждения, назвав публикацию таблоида «неправдивой».

Певица неоднократно отвечала на критику из-за значительной разницы в возрасте между ней и музыкальным продюсером. В ноябре в эфире «CBS Mornings» она заявила: «Мне все равно. Это моя жизнь. Никто не знает, что происходит между нами, а мы просто прекрасно проводим время».

Шер также рассказала, что Эдвардс сам не обращает внимания на возраст: «Он говорит: «Да, ты старше, но твой дух — молодой».

Шер и Эдвардсон

Фото: GC IMAGES

Звезда призналась, что их отношения держатся на взаимном тепле и веселье: «Мы все время смеемся. Я просто люблю его. Он прекрасный, талантливый — один из самых талантливых людей, которых я встречала».

Пара впервые привлекла внимание прессы в ноябре 2022 года, когда их заметили, держась за руки в Лос-Анджелесе. Вскоре певица подтвердила роман в соцсетях, отвечая хейтерам: «Мне совершенно безразлично, что кто-то думает».

В марте 2023 года Шер и Эдвардс впервые вместе вышли на красную дорожку во время показа Versace.

Отношения Шер

До знакомства с Эдвардсом Шер была дважды замужем: за Сонни Боно (1964–1975) и Греггом Оллманом (1975–1979). Она также имела отношения с Валом Килмером, Джином Симмонсом и Томом Крузом.

