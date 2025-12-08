Цены на российскую нефть упали до минимума с 2020 года 8.12.2025, 14:25

Отчет правительства РФ.

Средняя цена нефти Urals — главной экспортной марки российских нефтяников — в ноябре упала до $44,87 за баррель, отчиталось Минэкономразвития РФ.

По сравнению с октябрем стоимость Urals обвалилась на 18%, или почти $9 за баррель после того, как нефтяники были вынуждены резко увеличить скидки из-за санкций администрации Дональда Трампа, под который попали «Роснефть» и «Лукойл».

По сравнению с началом года ($67,66 за баррель в январе) цена российской нефти обвалилась на 33%, или $23 за баррель, а ее текущие уровни — минимальные с ноября 2020 года, следует из данных МЭР.

Цена нефти в рублях, от которой зависит наполнение бюджета, по расчетам Reuters, опустилась в ноябре до 3256 рублей за баррель — минимума с марта 2023 года. Это на 35% ниже, чем правительство заложило в пересмотренный бюджет текущего года, и на 40% меньше, чем заложено в бюджет-2026.

С учетом накопленной инфляции реальная рублевая цена Urals сейчас находится на уровнях времён ковида — ниже было только в апреле 2020 года, пишут аналитики MMI.

Обвал нефти сулит бюджету «большой недобор» нефтегазовых доходов, предупреждает экономист Егор Сусин. За январь–ноябрь поступления сырьевых налогов в казну упали на 21% по сравнению с прошлым годом, или на 2,3 трлн рублей. В ноябре спад достиг 34% в годовом выражении, а нефтяных налогов бюджет получил минимум с мая 2023 года.

Падение нефтегазовых «должно ускориться в январе, учитывая динамику цен на нефть и дисконты», указывает Сусин. В начале следующего года провал экспортной выручки почувствует и валютный рынок, предупреждает стратег «ВТБ Инвестиций» Алексей Михеев.

Это приведет к падению курса рубля до 85-90 за доллар, считает он: «Снижение цен на российскую нефть для курса рубля негативно. Продажи валюты по бюджетному правилу не полностью компенсируют этот эффект».

Изначально Минфин рассчитывал собрать в текущем году 10,94 триллиона рублей нефтегазовых доходов, однако позже снизил план на 21%, до 8,65 рублей. План по дефициту бюджета был увеличен почти впятеро — с 1,2 до 5,7 трлн рублей. Скорее всего, и в эту цифру «вписаться» правительству не получится, считает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности: к концу ноября Минфин потратил 88% заложенной в бюджет суммы, а с учетом традиционного декабрьского всплеска расходов дефицит бюджета может оказаться на треть выше запланированного — 3,5% ВВП вместо 2,6%.

