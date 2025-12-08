закрыть
Для белорусов хотят отменить визы в курортном регионе

  • 8.12.2025, 14:31
Для белорусов хотят отменить визы в курортном регионе

Там шесть стран.

Белорусам хотят отменить визы во все государства континентальной Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич, пишет БелТА.

Беларусь активно осваивает новый регион. В том числе и с туристической точки зрения. Так, у Belavia недавно появились рейсы во Вьетнам и Шри-Ланку.

А уже с января начнутся полеты в Таиланд. Пока речь идет о чартерных рейсах, однако с Вьетнамом уже запланировано регулярное сообщение. Как, впрочем, и с Таиландом.

«Планомерно работаем над тем, чтобы вся континентальная Юго-Восточная Азия стала такой безвизовой зоной для белорусских туристов», – заявил Лукашевич.

Он считает, что прямые рейсы – крепкая основа для того, чтобы связи между странами только укреплялись.

Где белорусам не нужна виза

В континентальную часть Юго-Восточной Азии входят Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд. Островная состоит из Индонезии, Филиппин, Сингапура, Брунея и Восточного Тимора.

Отдельно стоит Малайзия, потому что имеет как континентальную, так и островную части.

В некоторые из континентальных стран белорусам не нужна виза, если цель поездки – туризм. Для других нужно оформить визу по прилете.

Что касается островных, то обязательно и заранее нужно сделать документ для Филиппин, Сингапура, Брунея и Восточного Тимора.

