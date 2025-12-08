Командование войск РФ скрывает реальные потери 1 8.12.2025, 14:42

1,404

Убитых оккупантов оформляют как дезертиров.

После масштабных потерь командование российской армии намеренно оформляет погибших как «самовольно оставивших часть». Об этом 8 декабря сообщает партизанское движение «Атеш» со ссылкой на своих агентов в 30-й ОМБР ВС страны-агрессора РФ.

Так они скрывают реальное количество погибших и избегают претензий со стороны родных, говорится в сообщении.

В бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, подавая убитых как сбежавших. Личному составу открыто говорят, что «СОЧ – это проще, чем объяснять родным, где тело». Такую схему используют также для тех, кто пропал без вести в результате штурмов города, и для тех, кого ликвидировали заградотряды.

За последний год масштабы фиктивных СОЧ выросли в разы. По словам источников, из них «уже можно собрать целую бригаду».

«Такая практика полностью разрушает остатки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут «списать» как сбежавших, даже если они погибли в бою. Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом», – отмечают в «Атеш».

