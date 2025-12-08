Командование войск РФ скрывает реальные потери

Командование войск РФ скрывает реальные потери1
Убитых оккупантов оформляют как дезертиров.
После масштабных потерь командование российской армии намеренно оформляет погибших как «самовольно оставивших часть». Об этом 8 декабря сообщает партизанское движение «Атеш» со ссылкой на своих агентов в 30-й ОМБР ВС страны-агрессора РФ.
Так они скрывают реальное количество погибших и избегают претензий со стороны родных, говорится в сообщении.
В бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, подавая убитых как сбежавших. Личному составу открыто говорят, что «СОЧ – это проще, чем объяснять родным, где тело». Такую схему используют также для тех, кто пропал без вести в результате штурмов города, и для тех, кого ликвидировали заградотряды.
За последний год масштабы фиктивных СОЧ выросли в разы. По словам источников, из них «уже можно собрать целую бригаду».
«Такая практика полностью разрушает остатки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут «списать» как сбежавших, даже если они погибли в бою. Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом», – отмечают в «Атеш».