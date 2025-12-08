Белорусы в декабре продолжают собирать боровики 8.12.2025, 14:49

1,096

Грибники хвастаются полными корзинами.

Белорусские леса по-прежнему радуют грибников боровиками, а маслята и зеленушки можно собирать корзинами, пишет Blizko.by.

На этих выходных сообщество «Грибы: грибные войска Беларуси» взорвалось фейерверком торжествующих сообщений. Жители Могилевской и Минской областей наперебой хвастались своими находками.

«Нашла 2 белых грибочка в декабре. Еще несколько полячков, маслят и опят молоденьких. Зеленушки не сдаются. Спасибо лесу за его дары!» – Порадовалась любительница тихой охоты из Бобруйского района. В воскресенье она вновь решила попытать боровикового счастья, и вновь удачно.

В Смолевичском районе грибники проверили, как чувствует себя зеленка. «Оказалось, неплохо, при желании можно пособирать, но, когда увидели боровички, о зеленках забыли», – поделились впечатляющими фото счастливчики из Минской области.

Но все меркнет перед огромными корзинами грибов, собранных в этой зимой в Борисовском районе.

В комментариях под постами пользователи выражают надежду, что в 2026 году в новый грибной сезон нам удастся войти без перерыва и предлагают «скатать по грибы» еще и под Новый год.

