Белорусы в декабре продолжают собирать боровики
- 8.12.2025, 14:49
Грибники хвастаются полными корзинами.
Белорусские леса по-прежнему радуют грибников боровиками, а маслята и зеленушки можно собирать корзинами, пишет Blizko.by.
На этих выходных сообщество «Грибы: грибные войска Беларуси» взорвалось фейерверком торжествующих сообщений. Жители Могилевской и Минской областей наперебой хвастались своими находками.
«Нашла 2 белых грибочка в декабре. Еще несколько полячков, маслят и опят молоденьких. Зеленушки не сдаются. Спасибо лесу за его дары!» – Порадовалась любительница тихой охоты из Бобруйского района. В воскресенье она вновь решила попытать боровикового счастья, и вновь удачно.
В Смолевичском районе грибники проверили, как чувствует себя зеленка. «Оказалось, неплохо, при желании можно пособирать, но, когда увидели боровички, о зеленках забыли», – поделились впечатляющими фото счастливчики из Минской области.
Но все меркнет перед огромными корзинами грибов, собранных в этой зимой в Борисовском районе.
В комментариях под постами пользователи выражают надежду, что в 2026 году в новый грибной сезон нам удастся войти без перерыва и предлагают «скатать по грибы» еще и под Новый год.