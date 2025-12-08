В Беларуси запретили продавать компьютерную мышь и клавиатуру 8.12.2025, 15:25

Из-за свинца.

омпьютерную мышь и клавиатуру этой марки запретили в Беларуси из-за свинца. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

Под запретом оказалась проводная компьютерная мышь торговой марки «Оклик» (модель 147М V2). Ее производителем является компания Nippon Klick Systems Limited (Британские, Виргинские острова, завод-изготовитель в Китае). При проверке установлено, что в указанной мыши была превышена допустимая концентрация свинца: при норме не более 0,1% составила 18,25%.

По указанной причине под запрет также попала компьютерная проводная клавиатура (модель 115М) от указанной марки. Концентрация свинца составила 24,12% в образце №2 (припой). Товары запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 6 декабря.

