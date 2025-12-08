закрыть
Зима возвращается: Беларусь ждут морозы до -12°C

  • 8.12.2025, 15:32
  • 3,698
Зима возвращается: Беларусь ждут морозы до -12°C

Когда ждать похолодания?

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет) рассказали, когда в Беларусь придут ощутимые зимние холода. По словам синоптиков, уже в ближайшие выходные погода начнет меняться: атмосферное давление вырастет, осадки ослабеют, а температура стремительно пойдет вниз.

Похолодание начнется в субботу

В субботу, 13 декабря, фронтальные разделы отступят, осадки станут локальными. Воздушные массы северных широт принесут снижение температурного фона, рассказали в Белгидромете .

Синоптики отметили: если в течение суток температура будет колебаться от -6°C на северо-востоке до +5°C на юго-западе, то уже на следующий день станет значительно холоднее. Возможны слабые туманы и гололед.

Ночью местами пройдут кратковременные осадки – дождь или мокрый снег. Днем в большинстве районов обойдется без них. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Мороз до -12°C в воскресенье

В воскресенье ночью, 14 декабря, осадков почти не будет. Днем местами также возможны кратковременные дожди или снег – на западе с дождем, в остальных районах преимущественно снег и мокрый снег. Останутся туман и гололед, на дорогах будет скользко.

В темное время суток температура опустится до -1…-8°C, а при прояснениях на северо-востоке – и вовсе до -12°C. Днём ожидается от -5°C на северо-востоке до +3°C на западе, подчеркнули синоптики.

