В Литве задержали людей, запускавших дроны вблизи аэропорта Вильнюса

Литовская служба безопасности круглосуточно мониторит зону аэропорта.

В воскресенье, 7 декабря, сотрудники Службы общественной безопасности Литвы (VST) задержали двух человек, которые запускали дроны вблизи аэропорта Вильнюса.

Об этом сообщил глава VST Виктор Грабаускас, цитирует LRT .

Он отметил, что два человека запускали дроны в запретной зоне, оба задержанных – граждане Литвы.

Вследствие того, что был замечен один из дронов, полеты в аэропорту Вильнюса были приостановлены на 20 минут.

По словам Грабаускаса, задержанные утверждали, что не знали, что полеты в этой зоне запрещены.

«Большинство из них не имеют злого умысла. Возможно, они делают это по незнанию, но незнание не освобождает их от ответственности. Были случаи (преднамеренного полета дронов в запрещенных зонах. – Ред.), но не в аэропорту Вильнюса. В других стратегических местах», – сказал он.

По его словам, сотрудники VST круглосуточно следят за воздушным пространством вокруг аэропорта Вильнюса.

«Если они видят (дрон.), они всегда отправляют специальные бригады», – поделился Грабаускас.

Он предупредил, что полет дрона вблизи аэропорта наказывается штрафом в размере 400-800 евро.

