FT: Европейские союзники объединятся в поддержку Украины 8.12.2025, 15:45

На фоне растущего давления США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского, а также лидеров Франции и Германии — Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца. Встреча проходит на фоне усиливающегося давления со стороны США с целью ускорить мирные переговоры с Россией, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В европейских столицах опасаются, что Вашингтон может попытаться навязать Киеву невыгодное соглашение. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский якобы тормозит переговорный процесс. Дополнительные тревоги вызвало появление обновленной стратегии национальной безопасности США, где говорится о необходимости скорейшего завершения конфликта и восстановлении «стратегической стабильности» с Россией.

По словам источников в Елисейском дворце, цель лондонской встречи — «сохранить устойчивость Украины в трудный момент» и выработать согласованную позицию Европы и Киева по будущим условиям возможного урегулирования.

Отдельное внимание будет уделено вопросу использования замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине кредита. Инициатива будет обсуждаться на саммите ЕС 18–19 декабря.

Зеленский также проинформирует партнеров о недавних переговорах украинских представителей с американской стороной в Майами. Эти контакты последовали после длительных консультаций спецпосланников США с Путиным.

На фоне дипломатических усилий Россия в последние дни усилила удары по украинским городам и объектам инфраструктуры, что привело к масштабным отключениям электроэнергии. Киев рассчитывает получить от союзников дополнительную военную и финансовую помощь, прежде всего системы ПВО и ракеты для защиты страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com