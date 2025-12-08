«Шанс изменить свою жизнь к лучшему»2
Игорь из Витебска, ставший звездой Threads после одного поста, уволился с завода.
Витеблянин Игорь Ворохобов, прославившийся благодаря посту в Threads о том, как он «бухой идет домой», уволился с завода. Об этом он рассказал в соцсети.
«Вот и закончился очередной этап моей жизни. Пора двигаться дальше. Решение уволиться было принято еще месяц назад и никак не связано с последними событиями в моей жизни. Но это шанс, шанс изменить свою жизнь к лучшему. И я благодарен вам всем за него», — написал молодой человек.
Он не уточнил, чем намерен заняться после ухода с завода.