8 декабря 2025, понедельник, 16:31
«Шанс изменить свою жизнь к лучшему»

Игорь Ворохобов

Игорь из Витебска, ставший звездой Threads после одного поста, уволился с завода.

Витеблянин Игорь Ворохобов, прославившийся благодаря посту в Threads о том, как он «бухой идет домой», уволился с завода. Об этом он рассказал в соцсети.

«Вот и закончился очередной этап моей жизни. Пора двигаться дальше. Решение уволиться было принято еще месяц назад и никак не связано с последними событиями в моей жизни. Но это шанс, шанс изменить свою жизнь к лучшему. И я благодарен вам всем за него», — написал молодой человек.

Он не уточнил, чем намерен заняться после ухода с завода.

