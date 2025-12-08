Трамп стареет 5 Олег Ельцов

8.12.2025, 15:53

2,584

Дональд Трамп

Фото: AP

Как Джаред Кушнер и его жена Иванка решают главные вопросы в США.

У ютюб-краснобаев сегодня в тренде Джаред Кушнер. Все бросились обсуждать: откуда он такой взялся, что за фрукт? Ребята, он вообще-то зять самого влиятельного человека в мире. А если бы вы умели не только трындеть, но и читать, то наверняка изучили бы два всемирных бестселлера, посвященных Трампу в его первую президентскую ходку. «Огонь и ярость» Майкла Вольфа и «Страх» Боба Вудфорда. Обе книги не противоречат друг другу и обе отмечают, что в окружении Трампа играли (и играют сегодня) одну из главных ролей зять Джаред Кушнер и его супруга, она же дочь Трампа Иванка.

О втором сроке Трампа мы еще не все знаем, но благодаря десяткам книг о первом его сроке знаем наверняка: Джаред с Иванкой, которых обитатели Белого дома называют коротко Джарванка, играли основополагающую роль во внутренних раскладах администрации президента Трампа. Они настолько влиятельны, что смогли изгнать из окружения Трампа его главного идеолога и неформального лидера команды президента Стива Бэннона.

С тех пор когнитивные способности Трампа сузились по объективным биологическим причинам. А вот Джарванка – в расцвете 40-летних сил продолжают рулить президентской администрацией. Поэтому нет причин удивляться ключевой роли Кушнера в решении «украинской проблемы», обозначенной как одной из приоритетных в новой стратегической концепции США, только что изложенной на 27 страницах.

Следует внимательнее присмотреться к этой чете и ловить каждое слово Джареда Кушнера. Оно может оказаться решающим в нашей судьбе. Ибо можно не сомневаться, что НАБУ на отлично выполнило задание по документированию окружения Зеленского и не исключено, его самого. Все эти миндичи-чернышевы-ермаки — запевка. Если наш Верховный будет и дальше быковать, то связка Джарванка-Трамп смогут продолжить сеанс разоблачений и мы безвозвратно потеряем сивого генитального пианиста.

Поэтому читаем умные книжки, которые весь мир уже давно прочел, и следим за каждым вздохом всесильной Джарванки.

Олег Ельцов, Facebook

