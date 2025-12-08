Песня, которую Элвис Пресли и Фрэнк Синатра назвали шедевром The Beatles 1 8.12.2025, 15:57

1,474

Композиция стала настоящей классикой.

Редко когда произведение поп-культуры объединяет поколения и жанры так, как это сделала песня «Something» (с англ. — «Что-то») группы The Beatles. Несмотря на то, что легендарные исполнители Фрэнк Синатра и Элвис Пресли были представителями разных эпох — один король классического кроулинга, другой — рок-н-ролла, — оба высоко ценили этот хит Джорджа Харрисона, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Синатра называл «Something» одной из лучших песен про любовь за последние 50–100 лет. По его словам, в ней никогда не произносится «я люблю тебя», но эмоции выражены настолько глубоко, что композиция стала настоящей классикой. Певец включал песню в свои выступления, признавая ее исключительную значимость.

Элвис также высоко ценил «Something», он исполнял ее в своих шоу и включил в программу 28 раз в 70-х. Песня идеально сочеталась с его мягким, бархатным голосом, несмотря на то, что рок-н-ролльная энергия Пресли не всегда совпадала с мелодичной нежностью композиции.

Эта композиция не только один из шедевров The Beatles, но и символ непреходящей ценности музыки, способной объединять и вдохновлять поколения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com