Песня, которую Элвис Пресли и Фрэнк Синатра назвали шедевром The Beatles

Песня, которую Элвис Пресли и Фрэнк Синатра назвали шедевром The Beatles1
- 8.12.2025, 15:57
- 1,474
Композиция стала настоящей классикой.
Редко когда произведение поп-культуры объединяет поколения и жанры так, как это сделала песня «Something» (с англ. — «Что-то») группы The Beatles. Несмотря на то, что легендарные исполнители Фрэнк Синатра и Элвис Пресли были представителями разных эпох — один король классического кроулинга, другой — рок-н-ролла, — оба высоко ценили этот хит Джорджа Харрисона, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Синатра называл «Something» одной из лучших песен про любовь за последние 50–100 лет. По его словам, в ней никогда не произносится «я люблю тебя», но эмоции выражены настолько глубоко, что композиция стала настоящей классикой. Певец включал песню в свои выступления, признавая ее исключительную значимость.
Элвис также высоко ценил «Something», он исполнял ее в своих шоу и включил в программу 28 раз в 70-х. Песня идеально сочеталась с его мягким, бархатным голосом, несмотря на то, что рок-н-ролльная энергия Пресли не всегда совпадала с мелодичной нежностью композиции.
Эта композиция не только один из шедевров The Beatles, но и символ непреходящей ценности музыки, способной объединять и вдохновлять поколения.