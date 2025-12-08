закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песня, которую Элвис Пресли и Фрэнк Синатра назвали шедевром The Beatles

1
  • 8.12.2025, 15:57
  • 1,474
Песня, которую Элвис Пресли и Фрэнк Синатра назвали шедевром The Beatles

Композиция стала настоящей классикой.

Редко когда произведение поп-культуры объединяет поколения и жанры так, как это сделала песня «Something» (с англ. — «Что-то») группы The Beatles. Несмотря на то, что легендарные исполнители Фрэнк Синатра и Элвис Пресли были представителями разных эпох — один король классического кроулинга, другой — рок-н-ролла, — оба высоко ценили этот хит Джорджа Харрисона, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Синатра называл «Something» одной из лучших песен про любовь за последние 50–100 лет. По его словам, в ней никогда не произносится «я люблю тебя», но эмоции выражены настолько глубоко, что композиция стала настоящей классикой. Певец включал песню в свои выступления, признавая ее исключительную значимость.

Элвис также высоко ценил «Something», он исполнял ее в своих шоу и включил в программу 28 раз в 70-х. Песня идеально сочеталась с его мягким, бархатным голосом, несмотря на то, что рок-н-ролльная энергия Пресли не всегда совпадала с мелодичной нежностью композиции.

Эта композиция не только один из шедевров The Beatles, но и символ непреходящей ценности музыки, способной объединять и вдохновлять поколения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович