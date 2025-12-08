закрыть
Семь стран ЕС предлагают передать Украине замороженные активы РФ

  • 8.12.2025, 16:00
«Репарационный кредит» улучшит переговорное положение Киева.

Семь стран Евросоюза считают, что быстрое принятие решения о «репарационном кредите» для Украины за счет замороженных активов РФ поставит Киев в лучшую переговорную позицию по мирному соглашению с Москвой.

Предложение о передаче Украине части замороженных активов России было озвучено в письме к президенту Европейского Совета Антониу Кошти и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщило Хранитель. Письмо подписали премьер-министры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции, пишет The Guardian.

Политики считают, что репарационный кредит является «наиболее финансово целесообразным и политически реалистичным решением и соответствует фундаментальному принципу права Украины на компенсацию за ущерб, нанесенный агрессией». По их словам, принятие соответствующего решения на саммите на следующей неделе поставит Украину «в более сильную позицию для самозащиты и лучшую позицию для переговоров о справедливом и длительном мире».

