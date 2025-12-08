Белорусская пенсионерка отдала мошенникам 100 000 рублей 1 8.12.2025, 16:08

Она поверила в популярную схему обмана.

Пенсионерка из Минского района стала жертвой мошенников, работающих по знакомой схеме. Ей позвонили фейковые «сотрудники» «Белтелекома» и обманом заставили передать деньги — женщина отдала неизвестным более 100 000 рублей, рассказывает телеграм-канал «Милиция Минска».

Мошенники действовали по хорошо отработанной схеме, о которой мы писали не раз. Белоруске позвонили неизвестные и представились сотрудниками «Белтелекома». Под предлогом продления договора они выманили паспортные данные женщины. Через некоторое время с пенсионеркой связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, — он заявил, что та общалась с мошенниками, которые уже используют ее данные и совершают от ее имени незаконные финансовые операции. Женщину напугали возможным уголовным преследованием и потребовали выполнять инструкции. Затем к разговору подключился якобы работник банка, который убедил белоруску передать все свои накопления для «декларирования» и обещал все вернуть обратно.

Как сообщается, женщина отдала прибывшему курьеру более 100 000 рублей в эквиваленте, после чего с ней перестали выходить на связь. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

