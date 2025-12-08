Польша получила исключение из миграционного механизма ЕС 1 8.12.2025, 16:14

Страна не будет принимать переселенцев и платить взносы.

Польше предоставили полное освобождение от механизма солидарности, предусмотренного новым миграционным пактом ЕС.

Как сообщает RMF24, об этом объявили министр внутренних дел Марчин Кервинский и премьер страны Дональд Туск.

Кервинский, находясь в Брюсселе, сообщил, что страны-члены дали согласие на освобождение Польши от обязательств по миграционному пакту ЕС.

Это означает, что Польша не должна будет принимать часть мигрантов из стран ЕС, которые испытывают наибольшее миграционное давление, или платить взамен финансовые взносы.

«Как я и анонсировал, Польша получила исключение из обязательств по приему мигрантов по европейскому механизму распределения», – заявил в своем X Дональд Туск.

Решение пока касается только следующего года, однако в дипломатических кругах считают, что в дальнейшем его продлят.

«Дискуссия была напряженной, потому что не все европейские страны довольны этими решениями», – отметил Кервинский, уточнив, что речь идет, в частности, о юге Европы.

