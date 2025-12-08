В Гродно начался сложный этап реконструкции исторического моста
- 8.12.2025, 16:21
Конструкцию укрепляют под современные нагрузки, сохраняя ее исторический вид.
В Гродно продолжается реконструкция моста через речку Юрисдику. К работе приступили в конце сентября – на нее выделили 9 месяцев. Однако трудятся строители ударно – по 12 часов в день без выходных и праздников.
Поэтому закончить работы хотят раньше положенного срока – к маю 2026 года.
По проекту мост сохранит свой исторический облик, но его усилят монолитными конструкциями, которые рассчитаны на высокие нагрузки.
Также будет проведен ремонт подъездов, тротуаров и озеленение прилегающей территории. Длина моста – более 52,3 м, ширина – 36,7 м.
На начало декабря завершен демонтаж существующих конструкций моста.
Теперь рабочие заняты монтажом специальных вспомогательных сооружений и устройств для монолитной плиты. Именно ее установкой будут заниматься с декабря по март.
Вместе с этим нужно усилить и стабилизировать грунт. Как оказалось, мост имеет неустойчивое основание.
Такие проблемы не редкость при реконструкции. Учитывая, что мост потерял свои несущие способности, проводить работы на нем опасно.
«Зачастую смонтировать что-то новое, сделать новое какое-то сооружение проще, чем разобрать существующее», – рассказал директор филиала «Мостостроительное управление №7» ОАО «Мостострой» Илья Бейма.
Строители добавили, что скоро и погодные условия будут вносить свою лепту в строительство.