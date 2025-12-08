В Минске автобус протащил пенсионерку по асфальту 1 8.12.2025, 16:33

1,376

Женщину зажало дверями.

Инцидент произошел возле остановочного пункта «Национальная бибилиотека», сообщили в ГАИ.

«Сегодня утром 38-летний водитель автобуса «МАЗ», начиная движение, не убедился в том, что пассажиры закончили высадку и закрыл двери, зажав при этом руки выходившей из транспорта 72-летней женщины. После этого водитель, не заметив пенсионерку, начал движение, в результате чего последнюю протащило несколько метров по асфальту, после чего автобус остановился», - говорится в сообщении.

Женщина доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com