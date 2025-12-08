закрыть
8 декабря 2025, понедельник
В Минске автобус протащил пенсионерку по асфальту

  • 8.12.2025, 16:33
  • 1,376
Женщину зажало дверями.

Инцидент произошел возле остановочного пункта «Национальная бибилиотека», сообщили в ГАИ.

«Сегодня утром 38-летний водитель автобуса «МАЗ», начиная движение, не убедился в том, что пассажиры закончили высадку и закрыл двери, зажав при этом руки выходившей из транспорта 72-летней женщины. После этого водитель, не заметив пенсионерку, начал движение, в результате чего последнюю протащило несколько метров по асфальту, после чего автобус остановился», - говорится в сообщении.

Женщина доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

