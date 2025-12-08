В Минске автобус протащил пенсионерку по асфальту

В Минске автобус протащил пенсионерку по асфальту1
Женщину зажало дверями.
Инцидент произошел возле остановочного пункта «Национальная бибилиотека», сообщили в ГАИ.
«Сегодня утром 38-летний водитель автобуса «МАЗ», начиная движение, не убедился в том, что пассажиры закончили высадку и закрыл двери, зажав при этом руки выходившей из транспорта 72-летней женщины. После этого водитель, не заметив пенсионерку, начал движение, в результате чего последнюю протащило несколько метров по асфальту, после чего автобус остановился», - говорится в сообщении.
Женщина доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.