8 декабря 2025, понедельник, 17:12
Зеленский: Если Россия снова начнет войну, что будут делать партнеры Украины?

8
  • 8.12.2025, 16:36
  • 1,778
Зеленский: Если Россия снова начнет войну, что будут делать партнеры Украины?
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

В чем главная проблема переговоров?

Во время переговоров по мирной инициативе, предложенной США, стороны так и не достигли согласия относительно будущего Донецкой и Луганской областей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg .

«Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу», - цитирует Зеленского издание.

По словам президента Украины, Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США, передает УНИАН.

«Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры», - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря встречается в Лондоне с европейскими лидерами, которые поддержат Украину на фоне усиления давления со стороны США. Кроме премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

