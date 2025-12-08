Возвращение иконы эпохи Джеймса Бонда 1 8.12.2025, 16:42

Lotus Esprit возвращается в новом виде.

Британская компания Encor представила рестомод Series 1 на базе культового Lotus Esprit, отмечающего 50-летие своего дебюта на Парижском автосалоне. Новый Esprit сохранил фирменный клиновидный силуэт, но полностью заменил старый двухсекционный стеклопластиковый кузов на цельный карбоновый, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Серия 1 сочетает классический дизайн с современными технологиями: светодиодные проекторы спрятаны за поднимающимися фарами, а колеса переработаны с учетом современных требований к прочности и охлаждению. Салон сохранил характерную компоновку с угловатой приборной панелью и акцентами из тартана на сиденьях. Современные системы мультимедиа и климат-контроля интегрированы незаметно, а главный блок приборов выполнен из цельного алюминия с цифровым дисплеем.

Под карбоновым корпусом установлен восстановленный шасси Esprit V8 с модернизированным 3,5-литровым турбированным двигателем V8. Мотор получил кованые детали, усиленные турбины, современные топливные и охлаждающие системы, а также нержавеющую выхлопную систему. Мощность — около 400 л.с. и 350 фунт-фут крутящего момента. Благодаря массе менее 1 200 кг, разгон до 100 км/ч занимает около 4 секунд, а максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Коробка передач — переработанная пятиступенчатая «механика» с комплектом Quaife, решающая одну из давних жалоб на оригинальный Esprit.

Производство ограничено всего 50 экземплярами по всему миру. Цена стартует от £430 000 (около $540 000), без учета налогов, опций и требуемого донора — оригинального Esprit V8. Поставки планируются на второй квартал 2026 года.

Этот рестомод станет настоящей находкой для коллекционеров и фанатов культовой модели, объединяя ретро-стиль с современными технологиями и динамикой.

