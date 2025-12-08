Британия создает «Атлантический бастион» против России 8.12.2025, 16:48

Как будут защищать Атлантику?

Ответ на этот вопрос – в статье журналиста BBC Пола Адамса. Приводим ее текст полностью:

В тёмных водах у западного побережья Шотландии узкий подводный глайдер, словно торпеда с крыльями, погружается в океанскую глубину и скоро теряется из виду.

Это SG-1 Fathom, и он ищет чужаков.

«Глайдер патрулирует глубины океана и слушает, не присутствуют ли поблизости противники», — объясняет менеджер программы Fathom Кейти Рэйн.

Она говорит о таких противниках, как российские подводные лодки, которые скрыто действуют в британских водах или рядом с ними и, как подозревают, взаимодействуют со шпионскими судами, составляющими карты жизненно необходимых для Соединённого Королевства подводных кабелей и трубопроводов.

Fathom производится немецкой компанией Helsing, а Королевский военно-морской флот Великобритании сейчас его испытывает. Аппарат движется бесшумно, а его сенсоры постоянно собирают информацию.

Он разработан для того, чтобы патрулировать на протяжении многих месяцев, действуя автономно вместе с десятками других глайдеров, используя программное обеспечение, обученное на основе акустических данных, собранных в течение десятков лет.

«Глайдер обрабатывает и идентифицирует угрозы быстрее, чем мы могли это делать раньше», — говорит Рэйн.

Если Fathom окажется эффективным, он, скорее всего, станет частью «Атлантического бастиона» — сети дронов, военных кораблей и разведывательных самолётов, призванной защищать жизненно важную подводную инфраструктуру.

В понедельник Министерство обороны Великобритании представит элементы «Атлантического бастиона». В своём заявлении оно указало, что эта программа является «прямым ответом на возобновление роста активности российских подводных лодок и других глубоководных аппаратов».

По данным британского правительства, за последние два года число российских судов, угрожающих водам Соединённого Королевства, выросло на 30%. Россия, со своей стороны, заявляет, что не она, а британское правительство ведёт себя провокационно.

В сентябре парламентский комитет по стратегии национальной безопасности заявил, что у него «нет уверенности» в том, что Британия оснащена достаточными средствами для защиты подводных кабелей, и предупредил, что атака на них может привести к «катастрофическим нарушениям» работы жизненно важных финансовых и коммуникационных систем.

А в ноябре российское океанографическое судно «Янтарь», которое подозревается в составлении карт британских подводных кабелей и трубопроводов, светило лазерами в пилотов Королевских ВВС, наблюдавших за его движениями у британских морских границ.

Министр обороны Джон Хили назвал эти действия «глубоко опасными» и отметил, что «Янтарь» неоднократно заходил в исключительную экономическую зону Великобритании.

Вместе с норвежским коллегой Туре Сандвиком Хили подписал оборонное соглашение «Лунна Хаус», чтобы совместно охотиться на российские подводные лодки и защищать подводную инфраструктуру. Хили заявил, что время не ждёт: «Это быстро меняющаяся угроза, и потому она требует быстрой реакции от Соединённого Королевства».

С британской стороны за эту сложную задачу отвечает первый лорд Адмиралтейства, генерал сэр Гуин Дженкинс.

Успевает ли Британия за противником, который не объявил войну, но вкладывает в это много средств и ведёт себя всё более агрессивно, пользуясь всё более сложными средствами?

«Несмотря на затраты на войну в Украине для [России], они продолжают вкладывать сотни миллиардов долларов в свой подводный флот», — сказал генерал.

«В Атлантике мы всё ещё впереди, но наше преимущество не так велико, как мне бы хотелось. Нас догоняют, и мы боремся за то, чтобы продолжать опережать россиян», — добавил он.

Не все разделяют этот оптимизм. Профессор Питер Робертс, эксперт по современным конфликтам в Королевском объединённом институте оборонных исследований (RUSI), говорит, что новая стратегия британского флота гладко выглядит на бумаге, но по сравнению с реальностью она как «помада на свинье».

Великобритания, говорит он, «пренебрегала» своей ответственностью хранителя западной Атлантики после Второй мировой войны, и теперь Королевский ВМФ «пытается найти способ выглядеть убедительно» перед лицом угрозы, которая «последовательно нарастала последние 20 лет, но… правительство и флот её всё равно игнорировали».

«У Королевского ВМФ нет кораблей для того, чтобы выполнять эту задачу непрерывно или убедительно, и он пытается восполнить их нехватку дронами, которые дешевле и могут охватить географические зоны, за которые несёт ответственность флот, вместо новых кораблей», — добавляет профессор Робертс.

«На значительной части водного пространства Великобритании Россию пока никто не сдерживает, а эта стратегия лишь пытается наверстать давно упущенное», — отмечает он.

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что соглашение «Лунна Хаус» создает угрозы безопасности для России и «повышает вероятность опасных инцидентов, как непреднамеренного, так и провокационного характера».

Однако британские военные говорят, что они ясно осознают опасности и работают с оборонной индустрией, чтобы им противодействовать.

