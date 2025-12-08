Шиманович победил на международных соревнованиях в Дубае 1 8.12.2025, 16:54

Илья Шиманович

Белорусский пловец обошел по времени чемпиона Европы.

Белорусский пловец Илья Шиманович победил на дистанции 100 метров брассом на международных соревнованиях 28th Speedo Invitational Short Course Meet в Дубае. 31-летний спортсмен показал результат 55,51 секунды, сообщает smartpress.by.

Для сравнения: на проходившем в эти же дни чемпионате Европы на короткой воде в польском Люблине победное время голландца Каспара Корбо составило 55,85 секунды. Таким образом, Шиманович проплыл быстрее.

В сезоне-2025/26 Шиманович уже неоднократно поднимался на подиум этапов Кубка мира и имеет в активе одно золото.

