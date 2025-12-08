США предложили Польше 250 бронемашин Stryker за символический доллар 1 8.12.2025, 16:59

Польские военные изучают, пригодны ли машины для боя и модернизации.

Польша рассматривает возможность получить от США 250 использованных бронемашин Stryker всего за один символический доллар. По словам вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, решение может быть принято после обсуждения всех логистических вопросов. Техника, уже находящаяся в Европе, останется на континенте и будет передана польской армии вместо возвращения в США в рамках сокращения американских войск, пишет Interesting Egineering (перевод — сайт Charter97.org).

Польские военные начали оценку состояния техники, чтобы определить, подходит ли она для учебных целей, боевых операций или модернизации. Косиняк-Камыш подчеркнул, что готов поддержать положительное заключение военных по полезности оборудования.

Однако эксперты отмечают, что трансфер сопряжен с рядом проблем. Stryker требуют ремонта, модернизации и создания и обучения — задача непростая для платформы, ранее не использовавшейся в Польше. Это может замедлить внедрение техники, особенно при привлечении иностранных подрядчиков.

Некоторые аналитики также указывали на возможное влияние на польскую оборонную промышленность, поскольку новые Stryker могут снизить потребность в локальных продуктах.

Главнокомандующий ВС Польши генерал Вислав Кукула заявил, что появление нового типа техники не угрожает национальной индустрии. По его словам, после детальной проверки технического состояния будет принято окончательное решение о передаче.

Польские власти рассматривают предложение как возможность расширить арсенал армии при минимальных затратах и подготовить войска к совместным операциям с союзниками, уже эксплуатирующими Stryker. Ожидается, что окончательное решение будет принято во второй половине следующего года с учетом технических проверок, бюджета и долгосрочных планов модернизации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com