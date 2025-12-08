Зеленского на Даунинг-стрит встретили премьер Британии и кот Ларри
- 8.12.2025, 17:07
Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Украины проводят переговоры в Лондоне.
Британский премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона на пороге своей резиденции в Лондоне, пишет «Украинская правда».
Первым в резиденцию британского премьера прибыл Фридрих Мерц. Стармер встретил главу правительства Германии, и они поздоровались, пожав друг другу руки, прежде чем войти внутрь.
Далее Стармер встретил французского президента Макрона. Как и Мерца, Стармер поприветствовал Макрона рукопожатием и объятиями. Некоторые журналисты задавали вопросы, но лидеры не отвечали.
Зеленского Стармер поприветствовал рукопожатием и объятиями.
Затем Зеленский помахал рукой коту Ларри, который сидел у дверей, а затем вместе со Стармером они зашли в резиденцию.
Трое лидеров проведут совместные переговоры, а также совершат видеозвонок европейским лидерам и руководству ЕС и НАТО.
Вечером Зеленский полетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Во вторник украинского президента ожидают в Риме.