Зеленского на Даунинг-стрит встретили премьер Британии и кот Ларри 8.12.2025, 17:07

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Украины проводят переговоры в Лондоне.

Британский премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона на пороге своей резиденции в Лондоне, пишет «Украинская правда».

Первым в резиденцию британского премьера прибыл Фридрих Мерц. Стармер встретил главу правительства Германии, и они поздоровались, пожав друг другу руки, прежде чем войти внутрь.

Далее Стармер встретил французского президента Макрона. Как и Мерца, Стармер поприветствовал Макрона рукопожатием и объятиями. Некоторые журналисты задавали вопросы, но лидеры не отвечали.

Зеленского Стармер поприветствовал рукопожатием и объятиями.

Затем Зеленский помахал рукой коту Ларри, который сидел у дверей, а затем вместе со Стармером они зашли в резиденцию.

Трое лидеров проведут совместные переговоры, а также совершат видеозвонок европейским лидерам и руководству ЕС и НАТО.

Вечером Зеленский полетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник украинского президента ожидают в Риме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com