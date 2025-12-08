В Минске с аукциона продают квартиры с жильцами 8.12.2025, 17:06

Сколько стоят квартиры должников?

Лишиться крыши над головой можно независимо от того, арендуешь ты жилье или владеешь им. Не платишь коммуналку — потеряешь квартиру. Сразу три частных владения с молотка продает администрация Московского района. Зарегистрироваться на торги можно до 31 декабря, а сама гонка начнется аккурат на Рождество — 6 января 2026-го в 11 утра, пишет Onlíner.

Две квартиры находятся в четырехэтажных хрущевках, разменявших седьмой десяток. Двушка по адресу ул. Волоха, 33—22, площадью 42,4 м2 расположена на втором этаже дома, появившегося на свет в 1962 году. Цена на нее стартует с 206 тысяч белорусских (или $71,282 тысячи по курсу).

Фото: onliner.by

Трешка на ул. Железнодорожной, 126—32, еще на год старше (дом построен в 1961-м). Из 56,8 м2 новый владелец может приобрести лишь половину — за долги уходит ½ доли. Квартира на последнем этаже четырехэтажки, но не под самой крышей — в доме есть чердак. За жилье на старте хотят 96 тысяч 300 рублей (примерно $33 тысячи в эквиваленте).

Фото: onliner.by

Однокомнатная квартира на Дзержинского, 80—72, относительно молода — дом датирован 2008-м. 43,3 м2 находятся на третьем этаже девятиэтажки и оцениваются в 210 тысяч рублей (чуть больше $72,6 тысячи).

Фото: onliner.by

В среднем метр в квартирах, где у владельцев не хватило денег на «коммуналку», обойдется в $2000, так что рассчитывать на предновогоднюю распродажу участникам аукциона не приходится.

Коммунальные долги не переходят на нового собственника, напомнила Татьяна Войнова, начальник отдела правовой и кадровой работы ЖРЭО Московского района г. Минска:

— Заключается договор купли-продажи, деньги поступают на счет администрации района, и с этой суммы погашаются все долги по ЖКУ и оплаты сопутствующих процедур.

Специалист добавила, что в столичном жилье, которое продается по решению суда за долги, как правило, зарегистрированы 1–2 человека и проблем с покупкой им нового жилья (меньшей площади) в Минске не возникает. Хотя закон и разрешает переселять должников за пределы города, за более чем десять лет работы такого еще не случалось.

— Мы выступаем как последняя инстанция, когда в РСЦ уже приняли все возможные меры для взыскания долгов с жильцов (которые не платят свыше шести месяцев). Собственнику дается год до вступления в силу решения суда на погашение задолженности. Если этого не происходит, то РСЦ присылает нам пакет документов для подачи искового заявления в суд о продаже с публичных торгов, — напомнила принцип работы с имуществом неплательщиков Татьяна Войнова. — И, пока им не приобретут другое жилье (на это дается два месяца после продажи), за должниками-собственниками остается право жить в своей прежней квартире.

Каждый желающий принять участие в торгах обязан внести задаток в 10% от стартовой цены приглянувшегося лота (суммы соответственно — 20 600, 9630 и 21 000 рублей). А как иначе подтвердить, что ты платежеспособен, а не из праздного любопытства «зашел» на электронную площадку?

Если в гонке не победил, задаток вернут в течение пяти дней, а вот если выиграл, а покупать передумал, в дело включаются штрафные санкции. В случае с покупкой половины квартиры на Железнодорожной это 20% от начальной стоимости лота, а штраф за невыкуп метров в домах на Волоха и Дзержинского — по 30 тысяч.

Кстати, шаг электронных торгов — 5% от стартовой суммы — примерно 5000 рублей за половину квартиры и 10 000 — за целые.

