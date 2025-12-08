закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ударили по складам горючего РФ на оккупированной территории

  • 8.12.2025, 17:19
ВСУ ударили по складам горючего РФ на оккупированной территории

Также поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1».

В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны ударили по ряду объектов российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

С целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, поражен склад боеприпасов, а в районе временно оккупированного Донецка поражен склад БПЛА российских оккупантов.

Кроме того, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино Луганской области.

Также, с целью снижения возможностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРПК «Панцирь-С1» в Донецкой области.

Военные сообщили, что степень ущерба во всех случаях уточняется.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович