ВСУ ударили по складам горючего РФ на оккупированной территории 8.12.2025, 17:19

Также поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1».

В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны ударили по ряду объектов российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

С целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, поражен склад боеприпасов, а в районе временно оккупированного Донецка поражен склад БПЛА российских оккупантов.

Кроме того, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино Луганской области.

Также, с целью снижения возможностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРПК «Панцирь-С1» в Донецкой области.

Военные сообщили, что степень ущерба во всех случаях уточняется.

