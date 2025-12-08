«Забирается и растаскивается все» 2 8.12.2025, 17:32

Z-активистка пожаловалась на воровство российскими оккупантами вещей погибших в Украине.

Российские военные в Украине «растаскивают» личные вещи погибших сослуживцев, а также присваивают их документы и банковские карты, рассказала Z-блогер Анастасия Кашеварова. «Забирается и растаскивается все — каски, бронежилеты, документы, банковские карты, еще и деньги с них снимут так называемые сослуживцы или командиры», — написала Кашеварова в телеграм-канале. По ее данным, в некоторых случаях вещи хранятся несколько недель в воинской части, после чего их все равно «растаскивают». При этом на запросы семей погибших в частях и штабах часто отвечают, что не знают ни где погиб человек, ни где находятся его вещи, пишет The Moscow Times.

Кашеварова привела в пример случай, когда солдаты своровали у погибшего не только личный телефон, паспорт, банковскую карту и контракт с Минобороны, но и книжку-цитатник Мао Цзедуна. «Получается у родных ни могилы нет бойца, ни истории его гибели, ни той книжки с пометками, которую он постоянно читал. Еще и сослуживцы растащили как вороны все, что от него осталось», — отметила Z-активистка. Она возмутилась такой ситуацией, напомнив, что это «государево войско, а не сброд», и призвала усилить дисциплину, «даже если случайных людей с низкой моралью и непониманием боевого братства сейчас много в ВС РФ».

Ранее один из наиболее известных Z-блогеров Юрий Подоляка заявил, что российская армия спустя почти четыре года войны так и не сумела наладить базовое снабжение военнослужащих нижним бельем и носками. По его словам, большую часть подобных потребностей продолжают закрывать волонтеры. При этом в Минобороны знают о проблеме, но «не могут ничего сделать», подчеркнул Подоляка.

Проблемы со снабжением в ВС РФ носят системный характер. Еще в июне провластная «Лента.ру» писала, что российские военнослужащие, участвующие во вторжении в Украину, вынуждены тратить почти все свои зарплаты в 200–300 тыс. руб. на фронтовые нужды. По данным издания, солдаты закупают за свой счет еду, амуницию, бензин, технику — включая комплексы РЭБ — и даже оплачивают похороны сослуживцев.

В сентябре украинская военная разведка опубликовала запись перехваченного телефонного разговора, в котором российские военнослужащие жаловались на плохое снабжение и непредвиденные расходы. Один из солдат говорил, что «почти все приходится покупать за свой счет или присылать из дома» и что подразделения нередко прибегают к сбору денег среди личного состава. «Люди скидываются деньгами, покупают те же зажигалки, потому что ничего не выдают», — отмечал он.

«Забирается и растаскивается все». Z-активистка пожаловалась на воровство российскими солдатами вещей погибших в Украине

Российские военные в Украине «растаскивают» личные вещи погибших сослуживцев, а также присваивают их документы и банковские карты, рассказала Z-блогер Анастасия Кашеварова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com