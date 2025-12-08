Названы самые популярные у белорусов соцсети 8.12.2025, 17:41

Кто в лидерах?

Исследователи Digital 2026 также дали ответ на вопрос, какие соцсети стали самыми востребованными у белорусов.

Первое место не уступает TikTok – это самая массовая соцсеть у жителей нашей страны. Ею пользуются 7,64 млн белорусов в возрасте 18 лет и старше.

На втором месте – Instagram. На конец года число пользователей этой соцсети в Беларуси составляло 3,9 млн человек.

Замыкает тройку LinkedIn. Соцсеть, которой многие пользуются для поиска работы, собрала 1,1 млн белорусских юзеров.

Далее идет Facebook – 685 тыс. Приверженность к нему проявляет более старшее поколение.

Число пользователей резко набравшей популярность в 2025-м соцсети Threads в Беларуси составляет порядка 533 тыс.

И, наконец, X. Сведения показывают, что на конец года в соцсети Илона Маска зарегистрированы около 176 тыс. белорусов.

Отметим, что в международном исследовании нет данных по российской соцсети VK, которая также популярна среди белорусов.

