ЕС поможет восстановить энергетику Украины 8.12.2025, 17:44

Анна-Кайса Итконен

Речь идет не только о финансировании.

Евросоюз продолжит оказывать Украине помощь после ударов РФ по энергетике. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, передает «Укринформ».

«Хочу еще раз подчеркнуть, что Европейская комиссия твердо поддерживает Украину и Молдову на фоне этих постоянных атак. Россия уже много лет целенаправленно и систематически наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, и последние атаки на этой неделе привели к нескольким отключениям электроэнергии, которые повлияли на обе страны, Украину и Молдову. Они показывают, как Москва продолжает использовать зиму как оружие», - отметила она.

Спикер подтвердила обязательства ЕС ускорить помощь Украине и Молдове.

«Мы работаем над интеграцией их энергосистем в нашу сеть, финансированием ремонтных работ и укреплением устойчивости к такой агрессии», - пояснила Итконен, добавив, что ЕС тесно контактирует с украинскими и молдавскими властями, а также с делегациями ЕС в обеих странах.

Спикер напомнила, что Молдова также столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, получает поддержку от Румынии в виде срочного экспорта электроэнергии и экстренной помощи для стабилизации сети и предотвращения гуманитарного кризиса.

«Молдове пока удается покрывать спрос при поддержке Румынии, тогда как Украина находится в ситуации, когда ей приходится применять ограничения нагрузки в течение часов», - подытожила она.

После массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины 6 декабря Молдова обратилась к Румынии за помощью.

