Белорусским охотникам и рыболовам вводят новые правила 8.12.2025, 18:04

Что изменится?

Белорусское общество охотников и рыболовов сообщает, что с 1 января 2026 года документом, подтверждающим членство в организации, будет являться только билет нового образца.

Как сообщают в организации, с 1 февраля 2026 года Белорусское общество охотников и рыболовов проводит работу по замене билетов «старого образца» (в виде книжечек с вклеенными марками) на билеты «нового образца» (в виде пластиковых удостоверений с подтверждением уплаты членских взносов посредством ЕРИП или кассового чека).

Процедура по замене билетов направлена на удобство членов организации. Напомним, что билет «нового образца» является бессрочным.

Для его получения, обмена или выдачи дубликата можно обратиться в учреждение «Организационная структура Минской области» (г. Минск, ул. В. Хоружей, 18/2), областные и межрайонные организационные структуры или исполнительный аппарат РГОО «БООР».

Билет нового образца может выдаваться достигшим 16-летнего возраста гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и имеющим вид на жительство в Республике Беларусь, на основании предъявленного документа (паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство на территории Республики Беларусь).

Гражданам в возрасте от 8 до 16 лет будут выдаваться билеты нового образца только категории «Юный охотник и рыболов». Документом, удостоверяющим личность, для них может являться свидетельство о рождении и документы их законных представителей (родителей, опекунов) – паспорт, вид на жительство, идентификационная карта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com