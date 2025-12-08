Эммануэль Макрон: У Европы есть много «козырей в рукавах»
- 8.12.2025, 18:16
- 1,232
Первые подробности о переговорах в Лондоне.
На Даунинг-стрит проходит встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. Одной из главных тем саммита станут, в частности, «мирный план» США для Украины, а также поддержка Киева, пишет The Guardian.
В своей вступительной речи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо обеспечить справедливый и прочный мир в Украине. В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это «важный момент для обсуждения всех деликатных вопросов».
Также украинский лидер отметил важность единства между Европой, Украиной и США, пишет УНИАН.
«Есть вызовы, которые Украина не сможет преодолеть самостоятельно. Стране нужна поддержка как США, так и европейских партнеров», - сказал Зеленский.
В ответ на это президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы есть «много козырей в рукавах». Он говорит о необходимости найти способ сблизить Европу и США, чтобы согласовать дальнейшие действия для достижения мира.
В издании добавили, что канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что ближайшие дни могут быть «решающими» для всей Европы в отношении Украины. Он упомянул мирную инициативу США, а также подчеркнул, что Европа решительно поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать страну, поскольку «судьба Украины - это судьба Европы».