Эммануэль Макрон: У Европы есть много «козырей в рукавах» 8.12.2025, 18:16

1,232

Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Первые подробности о переговорах в Лондоне.

На Даунинг-стрит проходит встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. Одной из главных тем саммита станут, в частности, «мирный план» США для Украины, а также поддержка Киева, пишет The Guardian.

В своей вступительной речи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо обеспечить справедливый и прочный мир в Украине. В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это «важный момент для обсуждения всех деликатных вопросов».

Также украинский лидер отметил важность единства между Европой, Украиной и США, пишет УНИАН.

«Есть вызовы, которые Украина не сможет преодолеть самостоятельно. Стране нужна поддержка как США, так и европейских партнеров», - сказал Зеленский.

В ответ на это президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы есть «много козырей в рукавах». Он говорит о необходимости найти способ сблизить Европу и США, чтобы согласовать дальнейшие действия для достижения мира.

В издании добавили, что канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что ближайшие дни могут быть «решающими» для всей Европы в отношении Украины. Он упомянул мирную инициативу США, а также подчеркнул, что Европа решительно поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать страну, поскольку «судьба Украины - это судьба Европы».

