Еврокомиссар Марта Кос: Автократы будут удалены из истории 8.12.2025, 18:29

Марта Кос

Все возможно, и мы должны верить и работать над этим.

Еврокомиссар Марта Кос во время конференции в Брюсселе анонсировала новый пакет помощи для беларусского народа. «Зеркало» поинтересовалось у политика, есть ли у нашей страны реальный шанс когда-нибудь стать частью объединенной Европы?

— Есть ли какой-то реалистичный сценарий, при котором Беларусь могла бы присоединиться к ЕС? Если да, то каков он?

— У нас есть некоторые предварительные условия, которая страна должна выполнить. В первую очередь, нужно подать заявку, и затем члены [ЕС] должны дать для этого зеленый свет. Этот процесс сопровождается множеством требований. Так что это будет зависеть от вас, белорусского народа. Вы должны принять решение о своем будущем, заходите ли вы его видеть в качестве члена Европейского союза.

— Как вы думаете, может ли это случиться в течение нашей жизни?

— Вы мне скажите, вы знаете Беларусь больше, чем я. Я из Словении, которая была частью Югославии. Если бы вы спросили меня о перспективе членства в ЕС для моей страны вечером того дня, когда мы впервые стали независимыми в 1991 году, то я бы поставила миллион евро на то, что этого не случится.

Но все меняется. И сегодня я могу видеть, сколько это членство принесло нам, особенно для такого маленького государства — нас всего два миллиона человек. Сегодня оно для нас все более важно, особенно если мы говорим о безопасности. Я всегда возвращаюсь к корням, вспоминаю, зачем Европейский союз был создан. Экономическое благополучие не было на первом месте. Главное — чтобы никогда снова не было войны. ЕС — это проект мира, свободы, процветания и безопасности.

Я люблю говорить, что у меня лучшая работа, которая только может быть. Как комиссар по расширению я могу работать над идеей объединения Европы, чтобы на нашей территории больше никогда не было войны. Вернемся к вашему вопросу: все возможно, и мы должны верить и работать над этим. А автократы будут удалены из истории.

