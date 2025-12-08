Еврокомиссар Марта Кос: Автократы будут удалены из истории
- 8.12.2025, 18:29
Еврокомиссар Марта Кос во время конференции в Брюсселе анонсировала новый пакет помощи для беларусского народа. «Зеркало» поинтересовалось у политика, есть ли у нашей страны реальный шанс когда-нибудь стать частью объединенной Европы?
— Есть ли какой-то реалистичный сценарий, при котором Беларусь могла бы присоединиться к ЕС? Если да, то каков он?
— У нас есть некоторые предварительные условия, которая страна должна выполнить. В первую очередь, нужно подать заявку, и затем члены [ЕС] должны дать для этого зеленый свет. Этот процесс сопровождается множеством требований. Так что это будет зависеть от вас, белорусского народа. Вы должны принять решение о своем будущем, заходите ли вы его видеть в качестве члена Европейского союза.
— Как вы думаете, может ли это случиться в течение нашей жизни?
— Вы мне скажите, вы знаете Беларусь больше, чем я. Я из Словении, которая была частью Югославии. Если бы вы спросили меня о перспективе членства в ЕС для моей страны вечером того дня, когда мы впервые стали независимыми в 1991 году, то я бы поставила миллион евро на то, что этого не случится.
Но все меняется. И сегодня я могу видеть, сколько это членство принесло нам, особенно для такого маленького государства — нас всего два миллиона человек. Сегодня оно для нас все более важно, особенно если мы говорим о безопасности. Я всегда возвращаюсь к корням, вспоминаю, зачем Европейский союз был создан. Экономическое благополучие не было на первом месте. Главное — чтобы никогда снова не было войны. ЕС — это проект мира, свободы, процветания и безопасности.
Я люблю говорить, что у меня лучшая работа, которая только может быть. Как комиссар по расширению я могу работать над идеей объединения Европы, чтобы на нашей территории больше никогда не было войны. Вернемся к вашему вопросу: все возможно, и мы должны верить и работать над этим. А автократы будут удалены из истории.