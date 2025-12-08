Доморацкий стал победителем на этапе Кубка мира 3 8.12.2025, 18:51

Белорусский конькобежец стал лучшим в масс-старте.

Белорус Егор Доморацкий стал победителем масс-старта в дивизионе B на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене. Он преодолел дистанцию 6400 метров за 7:59.91 и набрал 63 балла – этого хватило, чтобы опередить соперников из Франции и Норвегии. В забеге участвовали 22 спортсмена, пишет smartpress.by.

За победу Доморацкий получил 22 очка в общий зачёт Кубка мира по масс-старту. После трёх этапов у белоруса 31 балл, и он занимает 30-е место. Прямые лицензии на Олимпиаду-2026 получат 24 лучших.

В стайерской классификации (5000 и 10 000 м) Доморацкий идёт 42-м. Чтобы завоевать путёвку на Игры по этой линии отбора, необходимо попасть в топ-15. Решающий четвертый этап Кубка мира пройдет с 12 по 14 декабря в норвежском Хамаре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com